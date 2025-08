Brasil negocia para reverter tarifas dos EUA sobre exportações Governo foca em diplomacia para enfrentar sobretaxa de 50% em produtos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h32 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h32 ) twitter

O governo brasileiro está empenhado em reverter uma tarifa de 50% sobre produtos exportados para os Estados Unidos, prevista para entrar em vigor na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, planeja se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Benson, para negociar uma solução diplomática.

A nova tarifa afetará cerca de 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, impactando mais de 14 bilhões de dólares em comércio. Apesar disso, 44% das exportações estão isentas dessa tarifa elevada. Produtos que não obtiveram isenção enfrentarão uma taxa de 10%.

O economista Ricardo Buso destaca a importância de negociar produto a produto com cautela e diplomacia, ressaltando que setores como o de frutas do Vale do São Francisco e o de café podem ser particularmente afetados pela medida tarifária.

A política comercial dos Estados Unidos, segundo Buso, desafia convenções diplomáticas tradicionais e pode afastá-los do comércio internacional, favorecendo a China no cenário global. Diante desse contexto desafiador, o governo brasileiro busca acordos que minimizem os impactos das tarifas e preservem as relações comerciais históricas entre Brasil e Estados Unidos.

