Sudeste deve ter ‘rampa de aquecimento’ nos próximos dias; frio continua no Sul

Nos próximos dias, os estados da região Sudeste devem ter uma "rampa de aquecimento" em comparação à temperatura dos últimos dias , diz o meteorologista Alexandre Nascimento em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (31). Os aumentos acontecerão até o fim de semana, quando a região deve ter uma nova frente fria.



Já nos estados da região Sul , espera-se a continuidade do frio, com a possibilidade de geada. O meteorologista explica que o fenômeno não causa tanto impacto na produção local quanto em outras épocas do ano, já que alguns dos principais produtos cultivados na região não estão em seu auge.