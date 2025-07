Brasil reivindica ilha submersa rica em minerais estratégicos Formação geológica Elevação do Rio Grande pode integrar território nacional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h29 ) twitter

Entenda os interesses do Brasil ao reivindicar ilha submersa no RS do tamanho da Espanha

O Brasil está buscando o reconhecimento internacional para incorporar a Elevação do Rio Grande, uma formação geológica submersa do tamanho da Espanha, localizada a cerca de 1.200 km da costa do Rio Grande do Sul e a 5.000 metros de profundidade. Atualmente considerada patrimônio comum da humanidade por estar em águas internacionais, o país busca que a ONU reconheça essa área como parte do território brasileiro.

Estudos geológicos indicam que a Elevação do Rio Grande é uma extensão do continente brasileiro. Pesquisadores da Universidade de São Paulo identificaram que o solo da região é semelhante ao do interior paulista e contém minerais estratégicos como terras raras, essenciais para a transição energética e tecnologia avançada.

Luigi Jovane, coordenador do Centro Oceanográfico de Registros Estratigráficos, destaca a presença de crustas polimetálicas na região. “Essas rochas vivas são extremamente concentradas em elementos metais raros fundamentais para novas tecnologias”, afirma Jovane. Países como China e Japão já possuem tecnologia para extração desses minerais dos oceanos, mas o impacto ambiental dessa atividade ainda precisa ser avaliado cuidadosamente.

Se reconhecida pela ONU, a área passará a seguir as regulamentações ambientais brasileiras para garantir uma exploração sustentável dos recursos naturais, preservando a biodiversidade local.

