Brasil sedia cúpula do Brics em meio a tensões globais Evento no Rio de Janeiro reúne líderes de economias emergentes para discutir temas globais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h45 )

Cúpula do Brics no Rio: 'O Brasil tem que se colocar como ator fundamental', afirma especialista

A cúpula do Brics acontecerá no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil, reunindo líderes de países que representam uma parcela significativa da economia mundial. O encontro abordará temas como comércio, inteligência artificial e mudanças climáticas. A ausência de Vladimir Putin e Xi Jinping marca o evento, com a não adesão do Brasil à Nova Rota da Seda, possivelmente influenciando na não participação do presidente chinês.

Bruno Pasquarelli destaca a importância estratégica do encontro mesmo com essas ausências. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, confirmou presença, sendo considerado uma peça-chave para o evento. A cúpula ocorre num cenário global polarizado, com conflitos entre Rússia e Ucrânia e tensões no Oriente Médio.

O Brasil busca se posicionar como mediador pragmático, evitando propostas anti-ocidentais e promovendo temas como inteligência artificial, combate à pobreza e a mudança climática. Espera-se alcançar uma declaração final consensual que evidencie a capacidade diplomática brasileira.

