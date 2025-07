Imposição de tarifas econômicas dos EUA para parceiros comerciais visa ferir China, diz pesquisadora

China se pronuncia após Donald Trump anunciar um novo acordo comercial com o Vietnã que prevê tarifas de 20% para produtos vietnamitas e 40% para mercadorias que venham do país, mas não foram produzidas lá. A diferença foi feita para evitar que a Pequim possa importar de forma mais barata para os EUA pelo Vietnã.



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o país sempre defendeu que todas as partes resolvam suas diferenças econômicas e comerciais por meio do diálogo e frisou que negociações e acordos relevantes não devem prejudicar o interesse de terceiros. Washington pressiona Hanói a reduzir o uso de tecnologias chinesas e depois de ameaças de tarifas, o Vietnã também vem reprimindo algumas importações chinesas.



“Toda essa imposição de tarifas econômicas aos demais parceiros comerciais tem como principal objetivo ferir a economia chinesa” afirma Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP e pesquisadora de política russa, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (3). Segundo a pesquisadora, uma grande questão do atual governo americano é o desbalanceamento de suas relações comerciais, que levou ao tarifaço e agora a esses acordos bilaterais, que irão incomodar os chineses.