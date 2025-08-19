Cessar-fogo entre Israel e Hamas enfrenta incertezas
Netanyahu sob pressão interna e externa enquanto avalia proposta de trégua
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Israel está analisando uma proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, que inclui a libertação de reféns e uma trégua de 60 dias na Faixa de Gaza. O acordo prevê a troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por 150 prisioneiros palestinos. No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a aceitação da proposta.
O Hamas concordou com um cessar-fogo que já havia sido discutido anteriormente, mas que foi rejeitado pelo grupo em negociações mediadas por Egito, Catar e Estados Unidos. Agora, há pressão sobre Netanyahu, tanto de ministros que desejam continuar a ocupação de Gaza quanto de protestos significativos em Israel pedindo o fim do conflito.
Internacionalmente, Netanyahu também enfrenta desafios com países aliados reconhecendo o Estado da Palestina. Apesar das pressões, o plano para ocupar a cidade de Gaza continua em pauta. O professor Vitelio Brustolin sugere que as chances de concretização do acordo são menores agora devido à mudança de postura israelense.
Qual é a proposta de cessar-fogo que Israel está avaliando com o Hamas?
Israel está analisando uma proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, que inclui a libertação de reféns e uma trégua de 60 dias na Faixa de Gaza. O acordo prevê a troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por 150 prisioneiros palestinos.
Por que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a proposta de cessar-fogo?
Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a aceitação da proposta, que é cercada de pressão tanto de ministros que desejam continuar a ocupação de Gaza quanto de protestos significativos em Israel que pedem o fim do conflito.
Quais desafios Netanyahu enfrenta internacionalmente em relação ao cessar-fogo?
Internacionalmente, Netanyahu enfrenta desafios com países aliados reconhecendo o Estado da Palestina, além da pressão por um cessar-fogo enquanto o plano para a ocupação da cidade de Gaza continua em pauta.
O que sugere o professor Vitelio Brustolin sobre as chances de concretização do acordo?
O professor Vitelio Brustolin sugere que as chances de concretização do acordo são menores agora devido à mudança de postura israelense.
Veja também
Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!