Cessar-fogo entre Israel e Hamas enfrenta incertezas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Israel avalia proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, com trégua de 60 dias.

Acordo inclui troca de reféns e prisioneiros palestinos.

Netanyahu enfrenta pressão interna e externa sobre a aceitação da proposta.

Desafios internacionais aumentam com reconhecimento do Estado da Palestina por aliados.

Israel está analisando uma proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, que inclui a libertação de reféns e uma trégua de 60 dias na Faixa de Gaza. O acordo prevê a troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por 150 prisioneiros palestinos. No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a aceitação da proposta.

O Hamas concordou com um cessar-fogo que já havia sido discutido anteriormente, mas que foi rejeitado pelo grupo em negociações mediadas por Egito, Catar e Estados Unidos. Agora, há pressão sobre Netanyahu, tanto de ministros que desejam continuar a ocupação de Gaza quanto de protestos significativos em Israel pedindo o fim do conflito.

Internacionalmente, Netanyahu também enfrenta desafios com países aliados reconhecendo o Estado da Palestina. Apesar das pressões, o plano para ocupar a cidade de Gaza continua em pauta. O professor Vitelio Brustolin sugere que as chances de concretização do acordo são menores agora devido à mudança de postura israelense.

