Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Guerra Israel x Hamas


Cessar-fogo entre Israel e Hamas enfrenta incertezas

Netanyahu sob pressão interna e externa enquanto avalia proposta de trégua

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Israel avalia proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, com trégua de 60 dias.
  • Acordo inclui troca de reféns e prisioneiros palestinos.
  • Netanyahu enfrenta pressão interna e externa sobre a aceitação da proposta.
  • Desafios internacionais aumentam com reconhecimento do Estado da Palestina por aliados.

 

Israel está analisando uma proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, que inclui a libertação de reféns e uma trégua de 60 dias na Faixa de Gaza. O acordo prevê a troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por 150 prisioneiros palestinos. No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a aceitação da proposta.

O Hamas concordou com um cessar-fogo que já havia sido discutido anteriormente, mas que foi rejeitado pelo grupo em negociações mediadas por Egito, Catar e Estados Unidos. Agora, há pressão sobre Netanyahu, tanto de ministros que desejam continuar a ocupação de Gaza quanto de protestos significativos em Israel pedindo o fim do conflito.

Internacionalmente, Netanyahu também enfrenta desafios com países aliados reconhecendo o Estado da Palestina. Apesar das pressões, o plano para ocupar a cidade de Gaza continua em pauta. O professor Vitelio Brustolin sugere que as chances de concretização do acordo são menores agora devido à mudança de postura israelense.

Qual é a proposta de cessar-fogo que Israel está avaliando com o Hamas?

Israel está analisando uma proposta de cessar-fogo aceita pelo Hamas, que inclui a libertação de reféns e uma trégua de 60 dias na Faixa de Gaza. O acordo prevê a troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por 150 prisioneiros palestinos.


Por que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a proposta de cessar-fogo?

Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre a aceitação da proposta, que é cercada de pressão tanto de ministros que desejam continuar a ocupação de Gaza quanto de protestos significativos em Israel que pedem o fim do conflito.

Quais desafios Netanyahu enfrenta internacionalmente em relação ao cessar-fogo?

Internacionalmente, Netanyahu enfrenta desafios com países aliados reconhecendo o Estado da Palestina, além da pressão por um cessar-fogo enquanto o plano para a ocupação da cidade de Gaza continua em pauta.


O que sugere o professor Vitelio Brustolin sobre as chances de concretização do acordo?

O professor Vitelio Brustolin sugere que as chances de concretização do acordo são menores agora devido à mudança de postura israelense.

Veja também


Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.