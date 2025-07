China tem vantagem em negociações comerciais com os EUA Pequim não depende dos EUA e controla cadeias produtivas globais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Negociações comerciais entre EUA e China ocorrem na Suécia para resolver disputas.

Possibilidade de extensão da trégua tarifária por mais 90 dias até agosto.

China tem vantagem com controle sobre cadeias produtivas globais, ao contrário da Europa.

Especialistas alertam sobre riscos de inflação global e retração industrial no futuro.

Análise: China tem vantagem em guerra comercial por não depender de proteção dos EUA

Representantes dos Estados Unidos e da China estão no segundo dia de negociações na Suécia para resolver a disputa comercial entre os países. Embora grandes avanços não sejam esperados, há possibilidade de estender a trégua tarifária por mais 90 dias, com prazo atual até 12 de agosto.

As reuniões podem preparar terreno para um encontro entre Donald Trump e Xi Jinping no final do ano. A China possui uma posição forte devido ao controle sobre cadeias produtivas globais, ao contrário da Europa que depende dos EUA para proteção militar.

Especialistas alertam que essas negociações podem parecer vitórias políticas a curto prazo, mas podem resultar em inflação global e retração industrial a médio e longo prazo. O cenário atual reflete um novo modelo de comércio global baseado em barganhas bilaterais.

