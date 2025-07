Concurso Nacional Unificado oferece vagas no INSS com salários atrativos Vagas para nível superior têm menos concorrência e provas sem questões básicas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h25 ) twitter

CNU tem 300 vagas para o INSS com salários até R$ 9.300; confira dicas para a prova

O CNU (Concurso Nacional Unificado) disponibiliza 300 vagas para o INSS, oferecendo salários de até R$ 9.300. As inscrições estão abertas até domingo, 20 de julho. No total, são mais de 3.600 oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior, com a maioria das vagas concentrada em Brasília e também disponíveis em outros estados.

Erik Anderson, especialista em legislação educacional, destaca que as vagas para o INSS exigem formação superior em áreas específicas, reduzindo a concorrência. Além disso, as provas para esses cargos não incluem questões de português e matemática, facilitando a preparação para candidatos afastados desses conteúdos escolares.

Anderson recomenda que os candidatos se concentrem no estudo de temas como federalismo, formação do Estado Democrático de Direito e organização da administração pública federal. Esses conhecimentos são essenciais para o desempenho das funções nos órgãos públicos onde as vagas estão disponíveis.

Assista ao vídeo - CNU tem 300 vagas para o INSS com salários até R$ 9.300; confira dicas para a prova

