Brasileiros têm envelhecimento mais acelerado do que a média global, diz pesquisa

“No Brasil existe um envelhecimento mais acelerado do que em relação à média global”, segundo Lucas Da Ros, médico e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coautor de um estudo que revelou a ligação do envelhecimento precoce com a poluição, desigualdade e corrupção.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta sexta-feira (18), Ros comenta que “a gente viu que esses fatores eram relacionados com uma idade prevista pelo nosso modelo muito maior do que as pessoas tinham”. Ele pontua que o estudo concluiu que situações como instabilidade política e fatores ambientais interferem diretamente no declínio cognitivo da população, causando condições como demência.



O pesquisador conclui que uma abordagem ampla é necessária para resolver o problema, não se limitando a intervenções individuais como exercício físico. “A gente também precisa promover um ambiente mais desenvolvido, com menos poluição, mais estável para que a pessoa possa envelhecer de forma saudável”, conclui o especialista.