Frente fria chega ao Sudeste neste fim de semana

Uma frente fria deve chegar ao Sudeste neste fim de semana, diz Patricia Cassoli, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (18). No entanto, a meteorologista aponta que o frio não deve ser tão intenso quanto na região Sul.



No Rio de Janeiro, o fim de semana deve ter mínimas entre 14 e 15ºC, especificamente no período da manhã, e temperaturas máximas por volta dos 25ºC. Em São Paulo , as temperaturas devem se manter em um patamar parecido, com temperaturas mais frias nas manhãs. Não há a previsão de chuvas , apesar do tempo nublado.