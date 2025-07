CNU tem 300 vagas para o INSS com salários até R$ 9.300; confira dicas para a prova

O CNU (Concurso Nacional Unificado) tem 300 vagas para o INSS com salários de até R$ 9.300. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até este domingo (20). A seleção deste ano oferece mais de 3.600 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Grande parte das vagas se concentra em órgãos com sede em Brasília, mas também há disponibilidade em diversos estados do país.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (18), Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, dá dicas para quem pretende prestar o concurso para essas vagas. O especialista analisa que já há uma vantagem pela menor competição entre os concorrentes para as vagas do INSS pela exigência de diploma de nível superior em setores específicos. Outro fator é a ausência de questões de português e matemática, que podem ser mais distantes da realidade desses candidatos de nível superior e se tornar uma dificuldade em provas do tipo.



Apesar de não enfrentar questões de língua portuguesa e matemática, Anderson destaca em quais tópicos os concurseiros devem focar, como em conhecimentos gerais de federalismo, formação do estado democrático de direito, grupos vulnerabilizados e organização da administração pública federal. “Embora não tenha português e matemática, vão exigir um conhecimento que está muito ligado à área de atuação, a competências, habilidades e conhecimentos que são imaginados e cobrados para o profissional que vai exercer aquela função no órgão público no qual ele for lotado”, conclui.