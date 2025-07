Coreia do Norte intensifica postura contra a Coreia do Sul e aliança com EUA Kim Jong-un e irmã rejeitam diálogo, enquanto Seul busca diplomacia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h31 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Kim Jong-un reafirma compromisso com conflitos anti-imperialistas contra os EUA.

Kim Yo-jong rejeita tentativas de reconciliação com a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte enfrenta desafios econômicos e fortalece alianças com Rússia e Irã.

Seul busca diplomacia para garantir segurança frente às ameaças nucleares do Norte.

Coreia do Norte: provável sucessora, irmã de Kim Jong-un rechaça aproximação com a Coreia do Sul

Durante uma cerimônia comemorativa, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reafirmou seu compromisso em vencer conflitos anti-imperialistas contra os Estados Unidos. A declaração ocorre em meio a tensões crescentes na península coreana, com a Coreia do Sul prometendo fortalecer seus laços com os EUA.

Kim Yo-jong, irmã de Kim Jong-un e apontada como sua sucessora, rejeitou qualquer tentativa de reconciliação com a Coreia do Sul, classificando as iniciativas do novo presidente sul-coreano como um erro de cálculo. Apesar disso, Seul continua a buscar um caminho diplomático para garantir segurança e estabilidade na região.

