Empresas dos EUA buscam exceções em tarifas sobre produtos brasileiros Proposta visa reduzir impacto econômico das taxas de 50% impostas por Trump Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h51 )

Empresas americanas estudam propor ao governo dos Estados Unidos uma lista de exceções às tarifas de 50% que o presidente Donald Trump pretende impor sobre produtos brasileiros a partir de agosto. A ideia é permitir que produtos naturais não produzidos nos EUA sejam importados com taxas reduzidas.

Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, destacou ao Conexão Record News a importância dos insumos brasileiros, como café, laranja e carnes, para o mercado norte-americano. Ele afirma que grande parte dos hambúrgueres nos EUA utiliza carne brasileira e que as tarifas propostas podem ser prejudiciais aos próprios Estados Unidos.

Simões enfatizou a necessidade de negociações antes que as tarifas entrem em vigor, ressaltando a força histórica da parceria comercial entre Brasil e Estados Unidos. Empresas americanas com operações no Brasil já estão buscando soluções junto ao governo brasileiro para mitigar possíveis impactos negativos nas empresas e consumidores de ambos os países.

Assista ao vídeo - Tarifaço: ‘A gente espera que algo aconteça antes dessa taxação entrar em vigor’, diz economista

