‘O Nordeste não quer mais ser tratado como se fosse a parte pobre do país’, afirma Lula em evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante evento em trecho da ferrovia Transnordestina em Missão Velha, no Ceará, nesta sexta-feira (18). Com o anúncio do investimento de R$ 1,4 bilhão na obra, que deve ligar os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, o presidente criticou a demora na execução do projeto e prometeu entregá-lo concluído até o fim de seu mandato. “A Transnordestina não é apenas uma necessidade para o Nordeste”, afirmou.



Ainda em sua fala, o chefe do Executivo aproveitou para acenar às bases mais pobres do eleitorado, citando projetos do governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000, que está em votação no Congresso, e também a isenção na conta de luz para famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico e que gastem até 80 kWh por mês, já sancionada por Lula.



Sobre a obra da ferrovia, que deve conter mais de 1.700 km de extensão após concluída, o presidente exigiu a celeridade do projeto, iniciado no segundo mandato do petista em 2006 e que ainda não foi concluído. Lula firmou o compromisso de entregar a obra até o final de sua gestão e disse que deve isso à região, para auxiliar no desenvolvimento econômico e prosperidade, afirmando que “o Nordeste não quer mais ser tratado como se fosse a parte pobre do país”.