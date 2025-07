Enchente no Texas deixa dezenas de mortos e desaparecidos Temporal causa transbordamento do rio Guadalupe e alerta sobre mudanças climáticas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 17h12 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h12 ) twitter

Uma forte tempestade no Texas, Estados Unidos, resultou na morte de pelo menos 87 pessoas e no desaparecimento de dezenas, incluindo 11 meninas em um acampamento. O rio Guadalupe transbordou após subir nove metros em apenas duas horas, causando destruição na região.

O climatologista Rodolfo Bonafim explicou que a enchente foi intensificada pela umidade proveniente do Golfo do México e do Oceano Pacífico. A combinação dessas condições com as altas temperaturas contribuiu para o aumento das chuvas na área.

Bonafim alertou que eventos climáticos severos, como o ocorrido no Texas, têm se tornado mais frequentes devido às mudanças climáticas.

