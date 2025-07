Rússia X Ucrânia: questão das minas 'antipessoal' mostra cinismo dos dois lados, afirma professor

“Não sei quem é o mais cínico nessa história”, dispara o analista internacional Ricardo Cabral sobre a decisão da Ucrânia de sair da Convenção de Ottawa , que proíbe a produção e o uso de minas terrestres 'antipessoal'. Na semana passada, o presidente Volodymyr Zelensky já havia assinado um decreto que permitia a mudança. Na ocasião, ele justificou que a Rússia nunca assinou o tratado e já faz uso das minas na guerra "com o máximo de cinismo".



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (7), Cabral comenta que “os americanos forneceram alguns milhares de minas antipessoal para os ucranianos, que usaram elas. Na guerra se usa muito mina antipessoal e muito dispositivo improvisado”.



Ele destaca que diversos países da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , mesmo no tratado, mantêm arsenais desses armamentos prontos para uso. “Faz parte da guerra esse jogo de culpas, um joga culpa no outro quando todo mundo faz a mesma coisa”, critica.