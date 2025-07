Especialista alerta para riscos globais com novas tarifas dos EUA à China Aumento nas tarifas americanas pode reaquecer guerra comercial e impactar economia mundial Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h20 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Se Trump insistir nas sobretaxas, China vai responder na mesma moeda', afirma especialista

O professor de Política Internacional da UERJ, Paulo Velasco, descreveu como “contraproducentes” as novas tarifas anunciadas por Donald Trump sobre produtos chineses, que podem ultrapassar 100% a partir de 1º de agosto. Em entrevista ao Conexão Record News, Velasco afirmou que essas medidas podem “colocar em xeque o crescimento econômico mundial”. A China tem até 12 de agosto para negociar com Washington e evitar novas imposições tarifárias.

O governo chinês alertou para possíveis retaliações contra países que firmem acordos comerciais com os Estados Unidos que excluam a China. Apesar de um esboço inicial de entendimento comercial no mês passado entre as duas potências, as tensões continuam elevadas.

A política tarifária visa reequilibrar o déficit comercial dos EUA com a China, mas especialistas temem que essa abordagem possa desencadear uma recessão econômica global se a guerra comercial se prolongar.

Assista ao vídeo - ‘Se Trump insistir nas sobretaxas, China vai responder na mesma moeda’, afirma especialista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!