Especialista critica eficácia do Brasil na OMC contra tarifas dos EUA

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil recorreu à OMC contra tarifas comerciais dos EUA impostas por Donald Trump.

Leonardo Trevisan critica a eficácia da OMC e a descreve como um "tigre sem dentes".

A OMC enfrenta dificuldades devido à pressão dos EUA na nomeação de juízes.

Brasil registrou um déficit de US$ 1 bilhão, enquanto o Japão teve um superávit com os EUA.

Especialista contesta ida do Brasil à OMC por tarifaço: 'É um tigre sem dente'

Nesta quarta-feira (23), o Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio para contestar as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sob a administração de Donald Trump. Leonardo Trevisan, especialista em relações internacionais, expressou ceticismo quanto à eficácia dessa medida durante sua participação no programa Conexão RECORD News.

Trevisan destacou que a OMC enfrenta limitações significativas para agir contra as tarifas americanas devido à pressão dos Estados Unidos sobre a nomeação de juízes, enfraquecendo sua capacidade de intervenção. Ele descreveu a organização como um “tigre sem dentes”.

O analista também comparou a situação do Brasil com a do Japão, que recentemente firmou um acordo comercial favorável com os americanos. Enquanto o Japão registrou um superávit significativo, o Brasil enfrentou um déficit de aproximadamente US$ 1 bilhão no último ano. Este cenário ressalta as diferenças nas relações comerciais entre os dois países e sugere que a diplomacia brasileira deve considerar novas abordagens para lidar com as tarifas.

