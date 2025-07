Tarifaço: acionar a OMC é importante para o Brasil conseguir apoio internacional, diz economista

A reclamação do Brasil à OMC (Organização Mundial do Comércio) sobre as tarifas norte-americanas era previsível, diz o economista Ricardo Buso, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23). O Itamaraty alega que as tarifas impostas por Donald Trump são arbitrárias e que as medidas unilaterais constituem uma violação flagrante dos princípios essenciais para o funcionamento do comércio internacional.



Para Buso, a decisão é acertada, uma vez que os Estados Unidos não se mostram dispostos a negociar . “[Acionar a OMC] é importante para mostrar a injustiça da medida e conseguir adesão, conseguir apoio internacional. Acho que faz parte e está bem conduzida”, argumenta.



O economista, no entanto, alerta que a possibilidade de retaliação não é eficaz. “Para nós, embora a balança comercial seja quase equilibrada, o que nós vendemos para os Estados Unidos significa quase cerca de 12% do que nós exportamos, e o que os Estados Unidos vendem para nós, nos trilhões que eles exportam, é só 1,3%”, completa.