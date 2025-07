Frente fria derruba temperaturas no Sudeste com alerta de chuvas São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam risco de chuvas intensas e alagamentos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h32 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h32 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma frente fria do sul do Brasil provoca queda nas temperaturas no Sudeste.

São Paulo e Rio de Janeiro estão em alerta para chuvas intensas e alagamentos.

A capital paulista deve ter pancadas de chuva na sexta-feira, após dias quentes.

No Rio de Janeiro, instabilidades climáticas e chuva são esperadas para quinta-feira.

Frente fria vinda do Sul derruba temperaturas e alerta para chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro

Uma frente fria vinda do sul do Brasil está causando queda nas temperaturas em várias cidades do Sudeste. O litoral de São Paulo está em alerta para chuvas intensas e possíveis alagamentos, conforme o Instituto de Meteorologia.

Na capital paulista, após um início de semana quente e seco, a expectativa é de pancadas de chuva na sexta-feira (25). Desde quarta-feira (23), as temperaturas se mantiveram baixas, com sensação de frio persistente.

No Rio de Janeiro, as mudanças devem se acentuar na quinta-feira (24), com aumento da nebulosidade trazendo instabilidades e pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem permanecer amenas.

