Entenda por que o Pix foi considerado o futuro do dinheiro por ganhador do Nobel de economia

O economista norte-americano Paul Krugman , que ganhou o Nobel de economia em 2008 e ocupa o cargo de professor na Universidade de Nova Iorque, afirmou, nesta terça-feira (22), que o Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro com o Pix . Em seu artigo intitulado de “O Brasil inventou o futuro do dinheiro?”, Krugman ainda disse que o sistema de pagamento brasileiro pode abrir caminho para a criação de uma moeda digital pelo Banco Central .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), o economista Ricardo Buso explica a importância do meio de pagamento, pela revolução feita no mercado e sua popularização pela gratuidade, dando mais acesso ao serviço bancário por mais pessoas. Apesar de ter mudado a rotina do país, o economista pontua que o Drex (Real digital), que está em fase de testes pelo BC, promete ser ainda mais revolucionário do que o Pix.



Já sobre críticas internacionais, em especial dos Estados Unidos que incluíram o método de pagamento em sua investigação sobre práticas comerciais brasileiras, o economista explica que o que incomoda as plataformas internacionais de pagamento e as big techs é que as ferramentas de pagamento criadas por eles acabam não ganhando tanto impulsionamento no Brasil devido à preferência da população pelo Pix.