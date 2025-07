Frio persiste no Sudeste e Centro-Oeste até início da próxima semana Regiões podem ter abertura de sol, amenizando as temperaturas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h49 ) twitter

Temperaturas devem continuar abaixo da média no Sudeste e Centro-Oeste até início da próxima semana

A massa de ar frio que atinge o Centro-Sul do Brasil deve continuar afetando as temperaturas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste até o início da próxima semana. De acordo com Giovanni Dolif, meteorologista entrevistado pelo Conexão Record News, esta é a quarta onda de frio do ano, e sua duração será maior do que as anteriores.

Embora as temperaturas permaneçam abaixo da média, a previsão indica que o sol voltará a aparecer em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, o que pode melhorar a sensação térmica. A massa de ar frio começará a perder força no Sul do Brasil a partir de sexta-feira, mas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa é de que o frio persista.

Nas capitais, como São Paulo, a tarde de ontem foi a mais fria do ano, com temperaturas que chegaram a 12 graus. Já no Rio de Janeiro, a previsão é de que o frio continue, com algumas aberturas de sol e baixa probabilidade de chuva no final de semana. No entanto, pode haver formação de nevoeiro em algumas áreas durante a madrugada.

As temperaturas mais baixas também foram registradas em outras partes do país, como no Centro-Oeste, onde cidades como Cuiabá e Campo Grande sentiram o impacto do frio. A previsão é que as temperaturas comecem a se aproximar da média ao longo dos próximos dias, mas ainda permanecerão abaixo do esperado para esta época do ano.

Assista ao vídeo - Temperaturas devem continuar abaixo da média no Sudeste e Centro-Oeste até início da próxima semana