Europa não tem a mesma capacidade dos EUA de ajudar a Ucrânia na guerra, avalia professor

Se os Estados Unidos retirarem apoio à Ucrânia, quem teria condições de auxiliar o país na guerra contra a Rússia? Para Manuel Furriela, não seria a Europa. “Não há como a Europa , pelo menos no momento, suprir aquilo que os EUA deixarem de fornecer”, afirma o professor de relações internacionais.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (2), Furriela comenta que aliados europeus pretendem retomar os investimentos em seus setores de defesa, em preparação a novos ataques da Rússia, especialmente para além da Ucrânia .



O especialista explica que, por conta de restrições — em especial da maior economia do bloco, a Alemanha —, o financiamento militar europeu não era tão elevado. Além disso, o continente contava com o poder bélico e econômico de Washington para sua proteção.



O Ministério da Defesa da Ucrânia declarou que, para encerrar os conflitos com a Rússia, o país precisa de apoio consistente. Em comunicado, a pasta afirma que a única forma de acabar com a guerra é pressionar o agressor — no caso, Moscou.



Um membro do Comitê de Defesa Parlamentar também afirmou que o fornecimento de recursos é essencial nesse processo. A Ucrânia , no entanto, destacou que possui uma reserva disponível.