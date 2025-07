Frio persiste no Sul e Sudeste; Norte e Nordeste enfrentam chuvas Temperaturas devem subir gradualmente a partir de sexta-feira Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 18h15 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h15 ) twitter

Temperaturas vão permanecer mais baixas nesta quinta (31) no Sul e Sudeste; MG pode ter geada

O frio continua a afetar as regiões Sul e Sudeste do Brasil nesta quinta-feira, com destaque para o Rio de Janeiro, onde as temperaturas atingiram um recorde de frio de 10,1°C. A meteorologista Patrícia Cassoli alerta para a possibilidade de geada no sul de Minas Gerais. A partir de sexta-feira, espera-se que as temperaturas comecem a subir gradualmente.

Apesar de o ciclone extratropical ter se afastado, ele ainda provoca agitação marítima nas costas do Sul e Sudeste. No Nordeste, chuvas intensas são esperadas entre Bahia e Pernambuco, enquanto o interior enfrenta clima seco e quente. No Tocantins, as temperaturas continuam elevadas, ultrapassando os 35°C.

A baixa umidade preocupa estados do Centro-Oeste e parte do Sudeste, com níveis críticos em Goiânia e Brasília. Com a dissipação do ar frio, é esperado que o calor retorne no fim de semana em várias regiões do país.

