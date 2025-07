Especialista analisa ação de Trump de criar centros de alimentação em Gaza

O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos irão criar centros de alimentação em Gaza como resposta à crise humanitária. “A fome em Gaza é uma realidade que já não pode ser ignorada”, diz Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca. Ele chama a atenção para a mudança de postura dos Estados Unidos diante da situação.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (29), o especialista afirma que a situação ultrapassa o campo militar. “Neste momento não se trata apenas desse tipo de conflito, mas de um colapso humanitário”, analisa. Ele considera que as pausas anunciadas por Israel são paliativas e que a ajuda humanitária é insuficiente diante da gravidade da crise.



Galearani também comenta as acusações feitas por Donald Trump contra o Irã, apontado pelo presidente como ator nas negociações de cessar-fogo. “Negar essa interferência é uma tentativa clara de preservar a sua influência regional”, avalia. O professor alerta que, com quase 2 anos de guerra, a população civil de Gaza sofre as piores consequências e que o impasse só será superado com esforços diplomáticos sérios e coordenados.