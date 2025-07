Japão reforça posição como principal aliado dos EUA na Ásia, diz professor sobre acordo comercial

O principal negociador comercial do Japão deu detalhes, nesta terça-feira (29), do acordo fechado com os Estados Unidos para reduzir tarifas em troca de investimentos. Segundo ele, o Japão sempre vai receber a menor tarifa sobre chips e produtos farmacêuticos em comparação com as negociações americanas.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Kleber Galerani destaca que a troca também é uma declaração política. “O Japão está reforçando a sua posição como principal aliado dos Estados Unidos na Ásia, não só militarmente, mas agora também no comércio. E para Washington, esse pacote é um trunfo para aquecer a sua economia e afastar a influência chinesa ”, diz.