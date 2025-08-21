Indústria brasileira ganha competitividade com ajuste tarifário dos EUA
Tarifas sobre produtos de aço e alumínio são igualadas às de outros países
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos ajustou as tarifas sobre produtos brasileiros que contêm aço e alumínio, igualando-as às taxas aplicadas a manufaturados de outros países. A decisão, anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, representa um alívio para a indústria brasileira, que enfrenta dificuldades com as altas tarifas impostas anteriormente.
Ricardo Buso, economista, comentou que apesar das tarifas ainda serem elevadas, a competitividade brasileira melhora com essa mudança. Antes, produtos como máquinas agrícolas e de construção civil enfrentavam tarifas de 50%, enquanto outros países tinham taxas menores. A nova medida coloca todos os países no mesmo patamar tarifário.
Nos Estados Unidos, as tarifas impostas anteriormente por Donald Trump visavam proteger a produção local, mas resultaram em aumento de custos e inflação. A decisão recente não é uma exceção para o Brasil, mas uma equalização das taxas que afeta todos os países exportadores. A mudança reduz o impacto negativo sobre as exportações brasileiras, que ainda enfrentam desafios, mas agora com menor intensidade.
