Inscrições no Enem 2025 crescem após incentivos governamentais

RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram para o ENEM 2025, com um crescimento de 11,22% em relação ao ano anterior.

São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram o número de inscritos.

Fatores que contribuíram para o aumento incluem gratuidade na inscrição e o programa Pé de Meia, além de um processo de inscrição simplificado.

A possibilidade de obter o certificado de conclusão do ensino médio também atraiu mais participantes para o exame.

Alta nas inscrições no Enem reflete esforços de incentivo do governo e aumenta a concorrência

Mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram para o ENEM deste ano, representando um crescimento de 11,22% em relação ao ano anterior e 38% comparado a 2022. São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram o ranking de estados com mais inscritos. As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro.

O aumento nas inscrições é atribuído a diversos fatores, incluindo iniciativas governamentais que incentivam a participação dos estudantes. Entre os estímulos estão a gratuidade na inscrição e o programa Pé de Meia, que oferece um auxílio financeiro aos estudantes da rede pública. Além disso, o processo de inscrição foi simplificado para alunos de escolas públicas, que precisaram apenas confirmar seus dados.

Outro fator que contribuiu para o aumento de inscritos é a possibilidade de obter o certificado de conclusão do ensino médio. Estudantes que não concluíram o ensino médio e têm 18 anos ou mais podem obter o certificado ao alcançar as notas mínimas exigidas no exame.

Com a maior participação dos alunos, a concorrência para vagas no ensino superior também deve aumentar. O ENEM continua sendo uma importante via de acesso para universidades públicas e privadas, exigindo dos candidatos uma preparação mais rigorosa para garantir uma vaga.

