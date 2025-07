Xi Jinping e Ursula von der Leyen trocam críticas em cúpula entre China e União Europeia

Após um histórico de sanções aplicadas pela União Europeia contra o governo chinês, e vice-versa, aconteceu nesta quinta (24) uma reunião entre os líderes Xi Jinping, presidente da China, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, para firmar laços de confiança em meio aos conflitos e desequilíbrios que os cercam.



Durante a conversa direta entre os líderes, Xi Jinping criticou as recentes ações comerciais da União Europeia contra Pequim e solicitou que o bloco econômico e político adequasse todas as possíveis diferenças que causassem mais atritos entre ambos, enquanto Ursula von der Leyen pediu soluções reais, como a redução nos controles de exportação e acesso em empresas europeias no mercado chinês.



Em entrevista para o Conexão Record News , o doutor e analista em relações internacionais Ricardo Cabral explicou que tanto o mercado chinês quanto o europeu são extremamente fechados, mas, apesar disso, a China ainda consegue obter acesso comercial à Europa, gerando muitas exportações a alguns países europeus em formato de contrabando; ou seja, os produtos levados às terras europeias são identificados como “made in Europa” (feito na Europa), mas, na verdade, são chineses.



“O mercado chinês é muito fechado, e o europeu também, mas acontece que a China burla isso e faz contrabando dos seus produtos, gerando várias exportações. A China tem essa facilidade, já a produção europeia, que em sua maioria é de automóveis e eletrodomésticos, tentar exportar para a China é extremamente difícil, eles não têm preço”, ressaltou o especialista.



Cabral também mencionou o aspecto geopolítico que dificulta as relações entre as duas potências globais, uma vez que a União Europeia busca se militarizar cada vez mais e apoia os Estados Unidos no envio de armas para a Ucrânia.