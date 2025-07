Empresa indiana envia compostos explosivos à Rússia, diz agência

“Todo mundo está fazendo exportação para a Rússia de equipamentos de uso dual, com aplicação tanto civil quanto militar ”, afirma Ricardo Cabral, analista internacional, sobre a compra russa de um composto explosivo fornecido pela Índia. Segundo o especialista, esse produto “pode ser usado em pedreiras, para perfurar poços de petróleo, mas ele é explosivo”.



Em conversa com o programa Conexão Record News desta quinta-feira (24), Cabral cita outros países que mantêm comércio com Moscou e vendem equipamentos com potencial ofensivo para o exército do Kremlin. “A China exporta placas para eles, placas de circuitos que podem tanto ser usadas num fogão, numa geladeira, no micro-ondas, como também podem ser usadas em drones”, diz o entrevistado.



Segundo apuração da agência de notícias Reuters, a Índia enviou um composto de finalidade exclusivamente militar para Moscou. Uma das empresas russas listadas como compradoras do produto é fabricante de explosivos e tem ligações com funcionários da área de defesa do país.