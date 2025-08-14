Inteligência artificial transforma educação com método socrático Especialista analisa impacto da IA no ensino e destaca desafios Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A integração da inteligência artificial está transformando a educação, segundo Leandro Guimarães da Escola Superior de Redes.

A IA é utilizada para interagir com alunos e avaliar seu entendimento por meio de diálogos digitais, substituindo avaliações tradicionais.

O método socrático é enfatizado para desenvolver o pensamento crítico e a compreensão contínua dos estudantes.

Guimarães alerta sobre riscos como privacidade e autenticidade do aprendizado, destacando a importância do uso responsável da tecnologia.

A integração da inteligência artificial na educação está promovendo uma transformação significativa no ensino, conforme explica Leandro Guimarães, diretor-adjunto da Escola Superior de Redes. Ele destaca que a discussão sobre o papel dessas ferramentas tecnológicas ocorre há décadas, mas ganhou força recentemente devido ao acesso generalizado à tecnologia.

Na Escola Superior de Redes, a inteligência artificial já é utilizada para interagir com alunos e avaliar seu entendimento por meio de diálogos digitais. Este método substitui avaliações tradicionais e permite uma compreensão mais profunda do conhecimento adquirido pelos estudantes.

Guimarães enfatiza a importância do método socrático para incentivar o pensamento crítico dos alunos. Através de diálogos naturais facilitados pela IA, os estudantes podem desenvolver uma compreensão contínua dos assuntos abordados.

Ele também alerta sobre os riscos associados ao uso indiscriminado da inteligência artificial, como questões de privacidade e autenticidade do aprendizado. A conscientização sobre o uso responsável dessas tecnologias é essencial para garantir que elas complementem, em vez de substituir, o desenvolvimento intelectual dos alunos.

Como a inteligência artificial está transformando a educação segundo Leandro Guimarães?

Leandro Guimarães, diretor-adjunto da Escola Superior de Redes, afirma que a inteligência artificial promove uma transformação significativa no ensino, permitindo interação com alunos e avaliação de entendimento através de diálogos digitais.

Qual é o papel do método socrático na educação com o uso de inteligência artificial?

O método socrático é importante para incentivar o pensamento crítico dos alunos. Com diálogos naturais facilitados pela inteligência artificial, os estudantes podem desenvolver uma compreensão mais profunda dos conteúdos estudados.

Quais são os riscos associados ao uso da inteligência artificial na educação?

Guimarães alerta sobre riscos como questões de privacidade e autenticidade do aprendizado. Ele destaca que a conscientização sobre o uso responsável das tecnologias é crucial para complementar o desenvolvimento intelectual dos alunos.

Por que a discussão sobre inteligência artificial na educação ganhou força recentemente?

A discussão sobre o papel da inteligência artificial na educação ganhou força recentemente devido ao acesso generalizado à tecnologia, que permite a implementação dessas ferramentas de forma mais abrangente.

