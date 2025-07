Invasão hacker pode ter desviado até R$ 2 bilhões no Brasil Especialista aponta vulnerabilidades humanas e necessidade de leis mais rígidas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h56 ) twitter

Desvios do maior ataque hacker da história do Brasil podem chegar a R$ 2 bilhões, diz especialista

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um funcionário terceirizado acusado de colaborar com um grupo responsável por uma invasão hacker a uma instituição financeira no Brasil. Utilizando o sistema PIX para transferências indevidas, o ataque gerou um prejuízo inicial de R$ 541 milhões.

O funcionário trabalhava para uma empresa que intermediava transferências entre bancos e o Banco Central e vendeu suas credenciais de acesso por R$ 15 mil aos criminosos. Essas credenciais foram utilizadas para realizar transferências via PIX, movimentando grandes quantias rapidamente. Durante as investigações, contas bancárias foram bloqueadas, incluindo uma com R$ 270 milhões.

Os criminosos tentaram ocultar a origem do dinheiro convertendo-o em criptomoedas como Bitcoin. Segundo o especialista em direito digital Flávio D’Urso, o ecossistema cripto não oferece o anonimato total, pois o sistema está cada vez mais preparado para evitar crimes. Ele ressaltou que a legislação brasileira sobre crimes cibernéticos avançou, mas enfatizou a importância do rastreamento das operações financeiras para identificar os responsáveis.

Assista ao vídeo - Desvios do maior ataque hacker da história do Brasil podem chegar a R$ 2 bilhões, diz especialista

