Cessar-fogo em Gaza está distante, aponta especialista

Apesar das tentativas de diálogo, um acordo entre Israel e os terroristas do Hamas continua longe. Segundo avaliação de Giovana Branco, doutoranda em ciência política pela USP. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3), a especialista comenta que “a verdade é que a gente ainda tá bastante distante de um acordo real entre as partes”, afirma.



De acordo com Giovana, os objetivos dos dois lados seguem inconciliáveis. O grupo terrorista Hamas , disse ela, “aparentemente tem aceitado os termos de um cessar-fogo”, mas Israel mantém como prioridade “eliminar o grupo completamente”. “Isso já foi dito desde o primeiro dia deste conflito”, lembra a especialista.



Para a pesquisadora, a instabilidade das negociações piora pela posição incerta dos mediadores. “Todas as declarações que a gente tem de alguma forma são ambíguas ou contraditórias, mesmo por parte dos Estados Unidos ”, diz.



Giovana observa que os ataques ficam mais fortes sempre que há progresso nas conversas, o que evidencia a dificuldade do esforço de paz. “Toda vez que parece haver uma negociação mais sólida entre esses atores, os ataques na Faixa de Gaza se intensificam”.