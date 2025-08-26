Irã enfrenta pressão europeia por inspeções nucleares em Genebra Reunião com França, Grã-Bretanha e Alemanha pode levar a novas sanções Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 17h27 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Análise: se Irã continuar impedindo inspeções nucleares, serão aplicadas novas sanções ao país

Representantes do Irã se encontram com autoridades da França, Grã-Bretanha e Alemanha em Genebra para discutir inspeções nucleares. As potências europeias exigem que o Irã permita a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU para verificar seus estoques de urânio enriquecido. A reunião ocorre em meio à possibilidade de reintrodução de sanções se não houver concessões iranianas.

Desde bombardeios recentes às suas instalações nucleares por Estados Unidos e Israel, o Irã tem impedido inspeções internacionais, levantando preocupações sobre o enriquecimento de urânio a níveis próximos aos necessários para armas nucleares. O acordo nuclear original de 2015 visava garantir que o programa nuclear iraniano fosse pacífico. Com a expiração do atual acordo no final de agosto de 2025, as potências europeias aguardam uma resposta do Irã para decidir sobre possíveis sanções.

Assista ao vídeo - Análise: se Irã continuar impedindo inspeções nucleares, serão aplicadas novas sanções ao país

Veja também

‌



Governo australiano tomou a decisão após identificar envolvimento do regime iraniano em ataques contra judeus no país

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Expulsão de embaixador 'demonstra isolamento do Irã na esfera internacional', diz analista Análise: se Irã continuar impedindo inspeções nucleares, serão aplicadas novas sanções ao país Índia se iguala ao Brasil entre os países com as maiores tarifas aplicadas pelos EUA Ceder território da Ucrânia é "a garantia de que essa guerra continuará", afirma especialista BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental Trump ameaça a China com tarifaço de 200% se país não fornecer imãs aos EUA Entenda por que EUA e Rússia discutem acordos de energia em meio às negociações de paz na Ucrânia Deflação abre espaço para Banco Central reduzir taxa de juros ainda este ano, diz economista Caso Lisa Cook: instabilidade no Banco Central americano corrói poder do dólar, diz economista Especialista analisa papel da Alemanha nas negociações de paz na Ucrânia Israel afirma que vai reduzir tropas no Líbano se governo do país desarmar o Hezbollah Citadas por J. D. Vance, concessões russas a garantias à Ucrânia ‘são possíveis’, diz especialista Análise: ataque a usina nuclear mostra desespero da Ucrânia com avanços russos e abandono da Otan Aumentar impostos para equilibrar contas públicas é ‘muito ruim para o orçamento’, diz economista Relatório da ONU mostra que ações urgentes ainda podem garantir futuro habitável na Terra ‘Tem que abrir mais mercados’, diz economista sobre visita de Alckmin ao México Temperaturas permanecem altas e podem causar pancadas de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste Prisão do homem que ameaçou Felca 'vende uma justiça que não existe no Brasil', diz advogado Kim Jong-un homenageia soldados norte-coreanos mortos ao combater pela Rússia na guerra EUA ‘não querem se aventurar’ em proposta que envolva ação armada na Ucrânia, diz especialista

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!