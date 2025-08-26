Irã enfrenta pressão europeia por inspeções nucleares em Genebra

Representantes do Irã se encontram com autoridades da França, Grã-Bretanha e Alemanha em Genebra para discutir inspeções nucleares. As potências europeias exigem que o Irã permita a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU para verificar seus estoques de urânio enriquecido. A reunião ocorre em meio à possibilidade de reintrodução de sanções se não houver concessões iranianas.
Desde bombardeios recentes às suas instalações nucleares por Estados Unidos e Israel, o Irã tem impedido inspeções internacionais, levantando preocupações sobre o enriquecimento de urânio a níveis próximos aos necessários para armas nucleares. O acordo nuclear original de 2015 visava garantir que o programa nuclear iraniano fosse pacífico. Com a expiração do atual acordo no final de agosto de 2025, as potências europeias aguardam uma resposta do Irã para decidir sobre possíveis sanções.