Irã enfrenta pressão europeia por inspeções nucleares em Genebra

Reunião com França, Grã-Bretanha e Alemanha pode levar a novas sanções

Análise: se Irã continuar impedindo inspeções nucleares, serão aplicadas novas sanções ao país
Representantes do Irã se encontram com autoridades da França, Grã-Bretanha e Alemanha em Genebra para discutir inspeções nucleares. As potências europeias exigem que o Irã permita a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU para verificar seus estoques de urânio enriquecido. A reunião ocorre em meio à possibilidade de reintrodução de sanções se não houver concessões iranianas.

Desde bombardeios recentes às suas instalações nucleares por Estados Unidos e Israel, o Irã tem impedido inspeções internacionais, levantando preocupações sobre o enriquecimento de urânio a níveis próximos aos necessários para armas nucleares. O acordo nuclear original de 2015 visava garantir que o programa nuclear iraniano fosse pacífico. Com a expiração do atual acordo no final de agosto de 2025, as potências europeias aguardam uma resposta do Irã para decidir sobre possíveis sanções.

Assista ao vídeo - Análise: se Irã continuar impedindo inspeções nucleares, serão aplicadas novas sanções ao país

Governo australiano tomou a decisão após identificar envolvimento do regime iraniano em ataques contra judeus no país

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça.

