Israel reforça ofensiva em Gaza com convocação de reservistas Mais de 50 mil reservistas são chamados para nova fase de combate Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 17h46 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Israel convocou mais de 50 mil reservistas para intensificar a ofensiva em Gaza.

A nova fase de combate envolve cinco divisões, com metade dos convocados não participando diretamente.

O objetivo é ocupar completamente a cidade, o que pode afetar negociações de cessar-fogo com Catar e Egito.

Especialistas alertam para riscos de operações urbanas densas e possibilidade de retaliações do Hamas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Israel convocou mais de 50 mil reservistas para intensificar a ofensiva na cidade de Gaza, uma área estratégica com cerca de um milhão de habitantes. As autoridades israelenses planejam uma nova fase de combate envolvendo cinco divisões, embora metade dos convocados não participe diretamente dos combates.

A estratégia do governo israelense visa ocupar completamente a cidade, aumentando o efetivo militar para consolidar o controle. No entanto, essa ação pode comprometer as negociações de cessar-fogo mediadas por Catar e Egito, que buscam suspender as hostilidades na região.

Especialistas alertam para os riscos de operações em áreas urbanas densas, que podem resultar em baixas significativas entre soldados israelenses e intensificar as críticas ao governo do Primeiro Ministro Netanyahu. A possibilidade de retaliações do Hamas também é uma preocupação destacada, aumentando a pressão sobre a liderança israelense.

Qual foi a decisão recente do governo de Israel em relação à ofensiva em Gaza?

O governo de Israel convocou mais de 50 mil reservistas para intensificar a ofensiva na cidade de Gaza, planejando uma nova fase de combate com cinco divisões.

‌



Qual é o objetivo da ofensiva em Gaza, conforme declarado pelas autoridades israelenses?

O objetivo é ocupar completamente a cidade de Gaza e aumentar o efetivo militar para consolidar o controle da área, que possui cerca de um milhão de habitantes.

Quais são os riscos associados a essa nova fase de combate em áreas urbanas densas?

Especialistas alertam que operações em áreas urbanas densas podem resultar em baixas significativas entre soldados israelenses e intensificar as críticas ao governo do Primeiro-Ministro Netanyahu.

‌



Como a ofensiva pode impactar as negociações de cessar-fogo mediadas por outros países?

A intensificação da ofensiva pode comprometer as negociações de cessar-fogo que estão sendo mediadas pelo Catar e Egito, que buscam suspender as hostilidades na região.

Veja também

‌



Casa Branca diz que presidente norte-americano está disposto a usar toda a força para derrubar o regime de Maduro

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo 'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista 'Temos que preservar a liberdade de expressão', diz advogado sobre regulamentação das big techs ‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia Coreia do Norte pode expandir arsenal nuclear em resposta a exercícios militares do país vizinho Cessar-fogo israelense aceito pelos terroristas do Hamas não deve se concretizar; entenda 'Se Putin for encorajado, ele vai invadir outros países', alerta especialista Indústria prevê exportar US$ 5,4 bilhões a menos em 2025 com tarifaço, e empregos podem ser afetados Investigação americana contra o Pix é ‘inacreditável’, segundo economista Trump diz que guerra não acabará agora, e Zelensky pede encontro trilateral; veja na íntegra Especialista analisa possíveis resultados do encontro entre Trump e Zelensky Adultização: projeto no Congresso pode suspender redes que não protegerem crianças

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!