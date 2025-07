Israel revisa proposta de cessar-fogo enviada pelo Hamas Discussões enfrentam desafios sobre retirada de tropas e ajuda humanitária Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Israel está revisando proposta de cessar-fogo enviada pelo Hamas.

A pressão internacional por um acordo entre as partes é intensa.

Negociações enfrentam divergências sobre retirada de tropas e ajuda humanitária.

Existem preocupações sobre a distribuição de suprimentos, com acusação de desvio por parte do Hamas.

Perspectiva de um cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas não é otimista, diz professor

Israel está revisando uma nova proposta enviada pelo grupo Hamas para alcançar um cessar-fogo, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters. Uma versão anterior foi rejeitada por mediadores por falta de conteúdo suficiente. A pressão internacional sobre ambos os lados para chegar a um acordo é intensa. O novo documento contém pontos que Israel considera negociáveis, embora persistam divergências significativas sobre a retirada das tropas israelenses.

A situação humanitária crítica na Faixa de Gaza, especialmente a fome, está sendo levada em conta durante as negociações. Ricardo Cabral, especialista em estratégia e segurança internacional, destacou que as posições de Israel e Hamas estão bastante polarizadas, com Israel exigindo a libertação completa dos reféns enquanto o Hamas solicita a retirada total das forças israelenses.

Outro ponto de desacordo é o corredor Netzarim, que divide Gaza em duas áreas; Israel insiste em mantê-lo. Além disso, há preocupações sobre a distribuição de suprimentos médicos e alimentos, com Israel acusando o Hamas de desviar parte dos itens destinados à população.

Assista ao vídeo - Perspectiva de um cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas não é otimista, diz professor

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!