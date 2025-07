Alta nas inscrições no Enem reflete esforços de incentivo do governo e aumenta a concorrência

Mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram para fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022. No ranking dos estados, São Paulo foi o que registrou o maior número de inscritos, seguido por Minas Gerais e Bahia. As provas vão acontecer nos dias 9 e 16 de novembro.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (24), Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, explica que a edição de 2025 trouxe diversos fatores de estímulo ao estudante tanto no âmbito educacional quanto em estímulos financeiros, como a isenção na inscrição e o programa Pé de Meia , que garante R$ 200,00 ao aluno de escola pública inscrito no programa que participe da prova.



Outro ponto que facilitou a inscrição foi a pré-inscrição para todos os alunos de escolas públicas, sendo apenas necessário que os alunos confirmem os dados e selecione a opção da língua estrangeira que deseja prestar no exame. Atrelado a esses benefícios, a prova deste ano voltou a garantir o certificado de conclusão do ensino médio para alunos não concluintes que tenham 18 anos completos até a data do Enem e garantam nota igual ou superior a 450 por área de conhecimento e nota mínima de 500 na redação.



Com a maior participação dos alunos, Anderson explica que aumenta também a concorrência , pois, além ser uma oportunidade para quem deseja ganhar um diploma de ensino médio para melhorar o currículo, a prova serve com o vestibular para diversas universidades privadas e públicas — com o Enem sendo a única porta de entrada para as desse segundo grupo. Dessa forma, ele explica que há uma necessidade de um preparo maior nos estudos dos candidatos que sonham com o ensino superior.