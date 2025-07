Lula destaca parcerias com Modi para transição energética e segurança Brasil e Índia fortalecem laços em energia renovável, saúde e agronegócio Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em discurso ao lado de Modi, Lula defende maior protagonismo de Brasil e Índia na ONU; veja íntegra

No Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para fortalecer relações bilaterais. Durante o encontro, Lula destacou a parceria estratégica entre Brasil e Índia em áreas como transição energética, saúde e segurança internacional.

Lula ressaltou o pioneirismo do Brasil no desenvolvimento de motores flex e o crescente mercado indiano de bioenergia. Ele também mencionou colaborações na produção de vacinas e medicamentos como parte do fortalecimento industrial brasileiro.

A situação na Caxemira foi discutida, com Lula elogiando a negociação de cessar-fogo entre Índia e Paquistão como exemplo de sensatez. Anunciou-se ainda a instalação de uma equipe da Polícia Federal em Nova Déli para enfrentar crimes transnacionais.

No setor agrícola, Lula destacou a contribuição biogenética indiana ao rebanho bovino brasileiro e expressou intenção de triplicar as trocas comerciais entre os dois países em breve.

‌



Assista ao vídeo - Em discurso ao lado de Modi, Lula defende maior protagonismo de Brasil e Índia na ONU; veja íntegra

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!