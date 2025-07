Massa de ar polar provoca queda de temperatura no Sudeste Frente fria atinge São Paulo e Rio de Janeiro neste fim de semana Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h54 ) twitter

Frente fria chega ao Sudeste neste fim de semana

Uma massa de ar polar está se aproximando do Sudeste do Brasil, trazendo temperaturas mais baixas para a região durante o fim de semana, conforme previsão da meteorologista Patrícia Cassoli da Climatempo. A frente fria que precede essa massa já está em alto mar e não causará chuvas significativas, mas aumentará a nebulosidade.

Em São Paulo, as manhãs serão frias com mínimas entre 10 e 11 graus, enquanto as máximas podem atingir até 20 graus no sábado e 22 graus no domingo. No Rio de Janeiro, as temperaturas devem variar entre mínimas de 14 graus e máximas de até 25 graus.

A Região Norte continuará a ter pancadas de chuva devido à zona de convergência intertropical, especialmente nos estados de Roraima e Amapá. Já no Nordeste, a circulação dos ventos oceânicos pode intensificar as chuvas em Sergipe e Pernambuco.

No Sul do Brasil, cidades como Florianópolis sentirão temperaturas mínimas ao redor dos 9 a 10 graus devido à influência da frente fria. Enquanto isso, Goiás e outras partes do Centro-Oeste permanecerão secas com baixa umidade do ar.

Assista ao vídeo - Frente fria chega ao Sudeste neste fim de semana

