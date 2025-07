Netanyahu discute libertação de reféns do Hamas com Trump nos EUA Plano inclui cessar-fogo de 60 dias enquanto reféns são liberados gradualmente Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h47 ) twitter

Análise: Israel tem absoluta vantagem sobre terroristas do Hamas em negociação de cessar-fogo

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reuniu-se com Donald Trump nos Estados Unidos para discutir um plano de libertação de 50 reféns mantidos pelo Hamas há mais de um ano e meio. As negociações incluem um cessar-fogo de 60 dias e podem ser concluídas até o final da semana. Steve Witkoff, enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, afirmou que as negociações estão avançando.

Israel controla atualmente uma grande parte da Faixa de Gaza, enfraquecendo as forças do Hamas com apoio dos Estados Unidos. Lier Ferreira, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, destacou a vantagem estratégica de Israel no conflito e a necessidade de uma solução diplomática mediada pelos Estados Unidos.

A região enfrenta não apenas desafios militares, mas também conflitos internos e ações de grupos criminosos que afetam a população civil palestina. A intermediação americana é vista como crucial para alcançar um acordo de paz duradouro na região.

