ONS alerta sobre riscos no suprimento elétrico durante horários de pico Uso de usinas térmicas e horário de verão são considerados para mitigar problemas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h55 )

Horário de verão é vantajoso porque ele 'desloca o pico da demanda', explica diretor da ABCE

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) indicou em um relatório a possibilidade de dificuldades no suprimento de energia elétrica no Brasil, principalmente durante os horários de pico ao final do dia. Para mitigar esses problemas, o órgão considera a necessidade de ativar usinas térmicas flexíveis e adotar medidas alternativas, como o horário de verão, que ainda está em avaliação.

De acordo com o documento, a geração de energia no Brasil aumentou, impulsionada por fontes intermitentes como a eólica e a solar. Alexei Vivan, diretor-presidente da ABCE (Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica), explicou que o horário de verão pode ajudar a deslocar o pico de demanda, evitando sobrecargas no sistema elétrico.

A utilização de usinas térmicas, embora necessária em situações críticas, pode elevar os custos para os consumidores, pois são mais caras que as fontes renováveis. Vivan destacou que o principal desafio é substituir rapidamente grandes volumes de energia de uma fonte para outra sem causar falhas ou interrupções no fornecimento.

O consumo de energia não aumentou inesperadamente, mas a mudança rápida entre diferentes fontes de energia devido à variabilidade das fontes intermitentes pode gerar instabilidades no sistema. O relatório do ONS enfatiza a importância de garantir a segurança do abastecimento energético, mesmo com a capacidade instalada excedendo a demanda do país.

