Pressão interna e externa influencia negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas Netanyahu busca apoio de Trump enquanto clã Tarabin pressiona por acordo de paz Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h43 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h43 )

Análise: terroristas do Hamas sofrem pressão de clã de beduínos para aceitarem o cessar-fogo

Israel e o grupo terrorista Hamas retomaram negociações indiretas para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com mediação do Qatar e Egito. As conversas incluem discussões sobre ajuda humanitária e a proposta de uma trégua de 60 dias, além da libertação gradual de reféns e retirada das tropas israelenses. O principal ponto de divergência é o encerramento do conflito; Hamas exige o fim da guerra em troca da libertação total dos reféns, enquanto Israel busca recuperar seus soldados e desmantelar o grupo terrorista.

Durante as negociações, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu viajou aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump, na esperança de que o apoio americano possa avançar nas discussões. Este encontro também pode abordar a normalização das relações de Israel com países como Líbano, Síria e Arábia Saudita.

Além da mediação internacional, os fundamentalistas do Hamas enfrentam pressão interna de grupos locais como o clã de beduínos Tarabin, que apoia o acordo de paz e desarmamento dos grupos armados na região. Esse clã tem mantido conversas com Israel para assumir controle de áreas em Gaza e Cisjordânia após a guerra, sem presença de autoridades palestinas ou grupos terroristas.

