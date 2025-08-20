Logo R7.com
Pressões internas dificultam cessar-fogo entre Israel e Hamas

Trump condiciona libertação de reféns à destruição do Hamas; Israel enfrenta divisões internas

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Negociações para um cessar-fogo entre Israel e Hamas estão complicadas devido a pressões internas em Israel.
  • Donald Trump condiciona a liberação de reféns à destruição do Hamas.
  • A ala radical do governo israelense quer controle total da Faixa de Gaza, dificultando a adesão ao acordo.
  • Divisões internas e um acordo anterior rompido agravam a crise humanitária e reduzem as expectativas de um novo cessar-fogo.

 

As negociações para um cessar-fogo no Oriente Médio continuam complexas com a participação dos Estados Unidos e as tensões dentro do governo israelense. O presidente Donald Trump enfatizou que a libertação dos reféns israelenses está condicionada à destruição do Hamas. Apesar do grupo terrorista ter aceitado os termos, Israel enfrenta desafios internos que dificultam a adesão ao acordo.

Paulo Velasco, professor de política internacional, destacou a improbabilidade de Israel aceitar o cessar-fogo devido às pressões dentro do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A ala mais radical defende o controle total da Faixa de Gaza e a eliminação das capacidades militares do Hamas, contrariando os termos do acordo que prevê a retirada parcial das tropas israelenses.

Um acordo anterior foi rompido no início do ano, reacendendo o conflito e agravando a crise humanitária. As expectativas atuais indicam que Israel pode não se comprometer com o novo cessar-fogo devido às divisões internas.

Quais são os fatores que dificultam o cessar-fogo entre Israel e Hamas?

As negociações para um cessar-fogo são complicadas pelas tensões internas no governo israelense e pela participação dos Estados Unidos. A liberação dos reféns israelenses, segundo Donald Trump, está condicional à destruição do Hamas.


O que afirma Paulo Velasco sobre a aceitação do cessar-fogo por Israel?

Paulo Velasco, professor de política internacional, acredita que é improvável que Israel aceite o cessar-fogo devido a pressões do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, onde a ala mais radical defende controle total da Faixa de Gaza.

Como a divisão interna no governo de Israel afeta as negociações?

As divisões internas dificultam a adesão ao acordo de cessar-fogo, pois a ala radical do governo se opõe à retirada parcial das tropas israelenses, exigindo a eliminação das capacidades militares do Hamas.


Que impacto teve o rompimento de um acordo anterior no início do ano?

O rompimento de um acordo anterior no início do ano reacendeu o conflito entre Israel e Hamas, agravando a crise humanitária na região.

