Análise: Kiev necessita do dinheiro liberado pela Comissão Europeia para reconstrução no pós-guerra

A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira (10) quase 3 bilhões de euros, equivalente a mais de R$ 18 bilhões, em apoio à reconstrução da Ucrânia após a guerra . Os fundos incluem 1,8 bilhões de euros (R$ 11,6 bilhões na cotação atual) em garantias de empréstimos e 580 milhões de euros (R$ 3,75 bilhões) em doações de instituições financeiras públicas internacionais.



Segundo a presidente da comissão, o programa chamado “Quadro de investimentos da Ucrânia” deve mobilizar até 10 bilhões de euros, equivalente a R$ 64,7 bilhões na cotação de hoje, em Textoinvestimentos na Ucrânia. Também foi anunciado pela presidente a criação de um novo fundo de capital para a reconstrução do país, que conta com o apoio do Banco Europeu de Investimento, além da França , Alemanha , Itália e Polônia.



“Colocado o fim da guerra, há um novo capítulo que se abre, que é a reconstrução dessas regiões destruídas”, afirma Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (10). Segundo o professor, a Ucrânia é o segundo maior país em território na Europa e está com 20% da região ocupada, no pós-guerra os financiamentos serão extremamente necessários para a reconstrução do país tanto na parte de infraestrutura, como na economia e parte social.