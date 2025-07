Recursos do pré-sal impulsionam habitação popular para a classe média Medida provisória aprovada pelo Senado destina fundos para infraestrutura social e habitação Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 17h33 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Análise: recursos do pré-sal vão viabilizar à classe média aquisição da casa própria

O Senado aprovou uma medida provisória que autoriza o uso de recursos do pré-sal para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas. O texto agora aguarda a sanção presidencial.

Ely Wertheim, presidente executivo do Sindicato da Habitação de São Paulo, comentou sobre a importância dessa decisão em entrevista ao Conexão Record News. Ele destacou que a entrada de novos fundos no mercado imobiliário é essencial para o crescimento do setor, que já vem em um ritmo elevado. Wertheim também enfatizou que os novos recursos ajudarão principalmente a classe média na aquisição de imóveis, atendendo uma demanda significativa que estava carente devido às altas taxas de juros.

O programa Minha Casa, Minha Vida representa uma parcela significativa do mercado imobiliário, especialmente em São Paulo. Segundo Wertheim, o programa responde por cerca de 65% das unidades lançadas e vendidas na cidade. Ele acredita que a tendência é de crescimento contínuo, devido à alta demanda e ao apoio de programas complementares do governo estadual e municipal.

Assista ao vídeo - Análise: recursos do pré-sal vão viabilizar à classe média aquisição da casa própria