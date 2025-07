Comunidade internacional precisa se unir para estabilizar Oriente Médio, diz professor

Enquanto segue com novas operações na faixa de Gaza, um representante do governo israelense viajou a Washington para discutir um possível cessar-fogo. O ministro de Assuntos Estratégicos vai se reunir com várias autoridades norte-americanas para explorar possibilidades de acordos diplomáticos regionais. O governo israelense acredita que o conflito com o Irã e o acordo de trégua abriram espaço para novas discussões com o grupo terrorista Hamas. O objetivo principal de Israel , segundo o governo, é libertar todos os reféns ainda mantidos na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump devem se reunir semana que vem na Casa Branca.



“A força política do presidente Donald Trump será fundamental para a gente encontrar um cessar-fogo” na região do Oriente Médio , segundo Lier Ferreira, professor de relações internacionais.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (1º), Ferreira analisa que “os bombardeios feitos pelos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã foram decisivos para arrefecer a resistência iraniana aos ataques israelenses ”, destacando o papel de Washington no conflito.



O especialista afirma que as ofensivas contra Teerã buscam colocar os aliados norte-americanos em posição mais favorável para futuras negociações de paz.



Sobre a retomada das discussões no G7 (grupo que reúne as sete maiores economias do mundo) em relação ao programa nuclear iraniano , Lier comenta esperar que o foco vá além do embate entre Israel e Irã, considerando que outros grupos extremistas também contribuem para a escalada de tensões na região. Ele defende um acordo mais amplo, capaz de “estabilizar as relações políticas no Oriente Médio”.