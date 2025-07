Sol predomina no Sudeste enquanto Sul enfrenta chuvas no fim de semana Interior brasileiro terá altas temperaturas e alerta para baixa umidade do ar Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h55 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h55 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Sudeste e o Centro-Oeste terão um fim de semana ensolarado, com altas temperaturas e baixa umidade do ar.

Em São Paulo, as temperaturas variam entre 27 e 29 graus, enquanto no Rio de Janeiro passam de 30 graus.

O Sul enfrentará chuvas intensas, começando no Rio Grande do Sul e se estendendo para Santa Catarina.

Na costa leste do Nordeste, há previsão de chuvas localizadas, e o Norte terá áreas sob instabilidade climática.

Tempo firme e seco deve voltar ao Sudeste no final de semana, enquanto Sul deve ter chuvas

O fim de semana será marcado por tempo firme em grande parte do interior do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. As temperaturas devem subir e a umidade relativa do ar permanecerá baixa, o que afeta atividades ao ar livre.

No Sudeste, apesar das atuais instabilidades em São Paulo e Rio de Janeiro, espera-se que essas condições se dissipem até o final desta sexta-feira. O fim de semana promete ser ensolarado, com temperaturas entre 27 e 29 graus na capital paulista e acima de 30 graus no Rio de Janeiro.

Em contraste, o Sul do país deve enfrentar aumento das instabilidades climáticas, com chuvas intensas previstas para a região sul do Rio Grande do Sul a partir de sábado. Essas condições devem se estender para Santa Catarina no domingo.

Na costa leste do Nordeste, de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, há previsão de chuvas localizadas, enquanto o interior deve continuar seco e quente. No Norte, áreas como Roraima e o norte do Amazonas permanecem sob instabilidade climática, enquanto o sul da região terá tempo firme e seco.

Assista ao vídeo - Tempo firme e seco deve voltar ao Sudeste no final de semana, enquanto Sul deve ter chuvas

