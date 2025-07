Trump anuncia tarifas de até 20% para países sem acordo comercial EUA pressionam nações a firmarem acordos antes de agosto Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 17h40 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h40 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Trump propõe tarifas de 15% a 20% para países sem acordos comerciais até agosto.

A medida visa pressionar nações a firmarem acordos rápidos.

Especialistas alertam para impactos negativos no comércio global e na economia de países dependentes dos EUA.

Brasil pode sofrer com tarifas, especialmente em setores como agronegócio e indústrias exportadoras.

Donald Trump afirma que não há tempo para fechar 200 acordos e fala em adotar 'tarifa geral'

Durante um encontro na Escócia com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não será possível concluir 200 acordos comerciais até o início de agosto. Como resposta, ele propôs a implementação de uma tarifa geral entre 15% e 20% para países que não fecharem acordos comerciais até essa data.

A medida pode representar uma significativa mudança no comércio global. O professor de direito e relações internacionais Kleber Galerani destacou que essa nova tarifa serve mais como uma ferramenta de pressão política do que uma medida econômica. Para países dependentes do mercado americano, as tarifas podem acarretar desindustrialização acelerada, aumento do desemprego e colapso de setores de exportação.

No caso do Brasil, setores como o agronegócio e algumas indústrias podem ser particularmente afetados devido ao fluxo significativo de exportações para os Estados Unidos. As preocupações são intensificadas pela possibilidade de sobretaxação atingir até 50%, com a proximidade do prazo de agosto.

