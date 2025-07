Trump decepcionado com Putin após rompimento de acordos de paz Presidente dos EUA percebe interesses russos além da OTAN no conflito Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h32 ) twitter

Análise: Trump está percebendo os reais interesses de Putin na guerra

O presidente Donald Trump demonstrou decepção com Vladimir Putin após acreditar repetidamente em acordos de cessar-fogo que não se concretizaram, resultando em novos ataques russos à Ucrânia. Apesar da desconfiança generalizada, Trump ainda busca negociações com o líder russo.

O Kremlin considerou as declarações de Trump sérias, enquanto o Conselho de Segurança Russo minimizou sua importância, classificando-as como um “ultimato teatral”. O envio de armas americanas à Ucrânia foi criticado pela Rússia como um obstáculo à paz.

Especialistas como Vitélio Brustolin destacam que as ações russas vão além das justificativas iniciais sobre a OTAN e Donbas, com a ocupação de parte significativa do território ucraniano indicando intenções expansionistas. As armas fornecidas pelos EUA visam proteger cidades ucranianas dos ataques contínuos.

