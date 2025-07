Ucrânia precisa desesperadamente de um sistema antimísseis, avalia professor

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , recebeu, nesta segunda-feira (14), o enviado especial dos Estados Unidos , Keith Kellogg, na capital Kiev. O objetivo da reunião era discutir o reforço das defesas aéreas do país e a compra de armas pelos ucranianos com ajuda europeia. Segundo Zelensky, eles também conversaram sobre novas sanções contra a Rússia e aliados de Moscou. Um alerta de ataque aéreo foi emitido na capital do país logo após a reunião.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14) Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, avalia que apesar da ajuda anunciada, o presidente americano, Donald Trump , está tentando tirar o financiamento dessas armas dos bolsos americanos, repassando os custos para os europeus e para os próprios ucranianos.



O professor lembra que uma das formas que Kiev encontrou para devolver os investimentos americanos seria pela exploração de minerais em terras raras, em um acordo feito recentemente. Porém, Feijó destaca que grande parte dessas terras foram ocupadas pelas forças russas.



O especialista ainda destaca que o governo ucraniano precisa rapidamente de ajuda, devido ao aumento das ofensivas de Moscou: “Então a Ucrânia, que precisa desesperadamente de um sistema antimísseis, porque a Rússia, nas últimas semanas, tem lançado uma média de 500 drones todo dia e dez mísseis balísticos, vê muitas das suas instalações militares e até indústrias sendo destruídas a cada dia e, aceleradamente, precisa reforçar o seu sistema de defesa, se tem qualquer chance de continuar fazendo alguma defesa”.